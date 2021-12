DEME va poser 250km de câbles supplémentaires pour le plus grand parc éolien du monde

Les contrats pour les "câbles inter-réseaux", les câbles entre les éoliennes elles-mêmes, ont été remportés par la filiale DEME Offshore. Le premier contrat concernait les deux premières phases du parc éolien, le nouveau contrat s'applique à la troisième phase, Dogger Bank C. Les câbles de cette phase seront produits à partir de 2023 et posés en 2025.

Le parc du Dogger Bank se trouve à plus de 130 km de la côte nord-est de l'Angleterre et est développé en trois phases de 1,2GW chacune par SSE Renewables, Equinor et Eni. A terme, le plus grand parc éolien du monde fournira de l'électricité pour 6 millions de ménages.