Déception pour Valentine Dumont aux mondiaux de natation en petit bassin

Valentine Dumont n’a réalisé que le 18e temps des 49 participantes aux séries du 200 m nage libre à l’occasion de la première journée des championnats du monde de natation en petit bassin (25 m), jeudi matin à Abou Dhabi, dans les Émirats arabes unis.

Son temps de 1:57.56 la situe à plus de deux secondes et demie de son record national (1:54.97 le 25 octobre 2020 à Budapest). Elle est demeurée aussi à plus de deux secondes de son meilleur chrono de l’année (1:55.34) réalisé le 21 novembre à Eindhoven.