Après les tornades dans le Kentucky: «J’ai vu toute ma vie disparaître en un instant»

Cette région des Etats-Unis a été dévastée par un phénomène naturel inédit qui a fait quelque 80 victimes dans six Etats. « Les pires jours de ma vie sont ceux que j’ai passés loin de Mayfield. Jusqu’à maintenant. Ça, ça dépasse tout », confie un habitant.

Après la tornade, le calme est revenu. Mayfield s’est réveillée ce dimanche sous un magnifique soleil d’hiver, comme si la nature cachait derrière son dos la main avec laquelle elle a frappé, pendant la nuit de vendredi à samedi, cette bourgade de 10.000 habitants de l’extrême ouest du Kentucky, dans un déchaînement de fureur. Il s’agit de l’épicentre de la vague historique de tornades qui a ravagé les zones rurales de six Etats du centre et du sud des Etats-Unis et provoqué la mort de quelque 80 personnes.