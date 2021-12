Mondiaux en petit bassin: Fanny Lecluyse se qualifie pour les demi-finales du 50 m brasse, Florine Gaspard en barrage

La finaliste olympique de Tokyo (sur 200 m brasse) a été créditée d’un temps de 30.16 secondes, à 42/100e de son record personnel (29.74 le 2 décembre 2015 à Netanya en Israël). La Courtraisienne de 29 ans a réussi son meilleur chrono de l’année sur cette distance. Le précédent était de 30.48 et avait été établi le 23 octobre 2021 à Doha au Qatar.

La nouvelle détentrice du record de Belgique Florine Gaspard était également engagée dans le 50 m brasse. Elle a bouclé ses deux longueurs de bassin en 30.45 secondes, à 75/100e de son record national (29.70) réalisé le 6 novembre dernier à Kazan en Russie. Auteure du seizième chrono, ex aequo avec la Britannique Molly Renshaw, la Bastognarde de 19 ans devait nager un barrage (swim off) plus tard dans la matinée pour tenter d’arracher le dernier billet des demi-finales programmées en fin d’après-midi.