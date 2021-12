Wallonie: de nouveaux centres de vaccination vont ouvrir

Des nouveaux centres de vaccination et de nouvelles antennes mobiles en Wallonie vont permettre de porter la capacité maximale de vaccination à plus de 210.000 doses par semaine.

Face à la progression du variant omicron, les ministres de la Santé du fédéral et des entités fédérées ont décidé de raccourcir, de 6 à 4 mois, le délai minimum entre la 2e et la 3e dose des vaccins Pfizer et Moderna. Les délais de deux mois après le vaccin Johnson&Johnson et de quatre mois après l’Astra Zeneca ne sont pas modifiés, a indiqué mercredi soir la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Au vu de ces éléments, mais également pour continuer à augmenter la couverture vaccinale des Wallons, le gouvernement wallonie a marqué son accord pour amplifier le réseau des lieux de vaccination, selon LN24 .

Début du mois de janvier, trois nouveaux centres de vaccination vont s’ouvrir, ainsi que six antennes mobiles qui viendront donc s’ajouter aux 32 centres et 17 antennes déjà programmées.

Plus exactement : un centre de vaccination va ouvrir dès le 3 janvier au nord de Charleroi ; deux centres de vaccination vont ouvrir le 3 janvier à Aubange et Virton et six antennes mobiles de vaccination (vaccibus) seront déployés entre le 3 janvier et le 31 mars.