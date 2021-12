Le nouveau geste provocateur de Noa Lang en direction des supporters louvanistes (vidéos)

Sous pression à cause de la victoire de l’Union Saint-Gilloise un peu plus tôt dans la soirée, le Club de Bruges se voyait dans l’obligation de ramener les trois points de son déplacement à Louvain. Et les Blauw en Zwart ont réagi de la meilleure des manières, en ne faisant qu’une bouchée des hommes de Marc Brys. Comme souvent ces derniers mois, les Brugeois ont pu compter sur Charles De Ketelaere (deux buts), Hans Vanaken (trois assists) et Noa Lang (un but et un assist), tous trois en très grande forme.