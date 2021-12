Coronavirus - L'enveloppe de 66 millions totalement insuffisante, répètent SNI et l'horeca bruxellois

La Fédération Horeca Bruxelles et le SNI demandent par ailleurs à nouveau une baisse de la TVA à 6%, déjà mise en place entre début mai dernier et fin septembre afin de contribuer à la relance économique du secteur à la suite de la fermeture obligatoire des établissements horeca en raison de la pandémie de Covid-19. "C'est une mesure essentielle pour que les exploitants horeca puissent se refaire un peu de trésorerie nécessaire à leur survie. Nous sommes conscients que cette baisse rapporterait moins aux caisses de l'Etat mais la faillite de nombreux exploitants et le licenciement de leur personnel lui coûterait bien plus encore !", concluent les deux organisations.