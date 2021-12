Le jeu vidéo pour apprendre et sensibiliser à la crise sanitaire

Pour les jeunes – et pas seulement –, difficile de trouver un sujet plus plombant que le covid. Pourtant, les ados de la classe de quatrième secondaire professionnelle option vente du Campus Saint-Jean à Molenbeek semblent plutôt bien au fait des enjeux liés à la campagne de vaccination, de l’importance du port du masque. Et pour cause, ils viennent de créer trois jeux vidéo pour sensibiliser à la crise sanitaire.

Ce mercredi, c’était la dernière séance de l’atelier Covideogames, organisé par Arts&Publics, une association de médiation culturelle, dans le cadre du cours d’informatique de ces jeunes. Le projet a débuté en septembre dernier à raison de deux heures par semaine environ. Divisée en trois groupes, la classe a donc dû mettre les mains dans le cambouis et créer son expérience vidéoludique de A à Z, avec l’aide de leurs formateurs.