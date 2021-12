Bourse de Bruxelles - Les marchés européens suivent Wall Street à la hausse

Vers 11h00, le BEL 20 regagnait ainsi 1,2% à 4.170 points avec 16 de ses éléments dans le vert, emmenés par Galapagos (47,40) avec un bond de 4,5% devant Colruyt (37,55) qui regagnait 3,6% après sa chute de 9,35% de la veille. AB InBev (51,95) progressait de 2,2%, KBC (74,44) de 0,6% et Ageas (44,95) de 1,9%. arGEN-X (273,90) et Solvay (99,10) valaient 2,1% et 2,4% de plus que la veille, UCB (97,68) se contentant d'un mieux de 0,1%. Ackermans (162,60) et Melexis (103,80) s'appréciaient de 1,2% et 2,8%, Sofina (429,40) et Elia (114,50) cédant par contre 0,2% et 0,6%. Proximus (16,89) et Telenet (30,42) étaient positives de 0,5%, Orange Belgium (19,42) perdant par ailleurs 0,9% tandis que Bpost (7,51) gagnait 2,5% supplémentaires. Umicore (35,95) et Aperam (45,33) étaient de même en hausse de 1,8% et 3,3%, GBL (96,10) gagnant 1%.

Deceuninck (3,18) et Unifiedpost (14,00) progressaient de 3,6% et 3,7%, Euronav (7,71) et CFE (111,40) de 2,6% et 3,3%, Jensen (26,50) de 3,5% ; D'Ieteren (171,60) reperdant par contre 2,3%. Nyxoah (18,58) bondissait de 8 pc en compagnie de Sequana Medical (8,38) et Fagron (14,33) qui gagnaient 3,4% et 3,1%, Advicenne (8,14) et Onward Medical (9,40) regagnant 2,8% et 2,2% alors que Bone Therapeutics (0,63) chutait de 4,9% supplémentaires.