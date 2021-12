Scène insolite en Amérique du Sud: le gardien se fait exclure grâce au VAR… avant le début de la rencontre!

Le week-end dernier, les clubs de Cerro Porteño et Olimpia s’affrontaient pour le compte de la Supercoupe du Paraguay. L’occasion pour le portier du premier club cité de se faire remarquer… mais pas de la meilleure des manières !

Avant le coup d’envoi de cette rencontre, Jean Fernandes s’est dirigé vers les cages qu’il allait défendre pendant 45 minutes, afin d’y déposer sa serviette et sa gourde. Sauf que le but se trouvait juste devant les supporters adverses, et le keeper n’a rien trouvé de plus malin que de provoquer ces derniers. En mimant notamment une décapitation en leur direction…