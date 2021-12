Coronavirus - Les réservations de courts séjours en ligne ont baissé de près de 50% en 2020

Alors que les mois de janvier et février 2020 avaient connu une hausse des réservations par rapport à la même période en 2019, les confinements ont fait plonger les réservations à quasi zéro dans l'UE en avril et mai (-93,2% et -85,6%). Celles-ci ont repris ensuite après les divers allégements mais les baisses étaient encore très importantes: -38,3% en juillet et -25,8% en août. La seconde vague qui a touché l'Europe durant l'automne a de nouveau fait plonger les chiffres, avec notamment un recul de 71,8% en novembre.

En Belgique, la baisse était de -36,1% sur l'ensemble de l'année 2020, avec 4,4 millions de nuitées de séjours de type court réservées en ligne contre près de 7 millions en 2019.