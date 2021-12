Le chou rouge, ce légume d’hiver délaissé qui colore les assiettes

Savez-vous planter les choux ? », questionne la comptine pour enfants. À la ferme de la Vallée à Sambreville, en région namuroise, Daniel Deprez les cultive à sa mode depuis près de quinze ans. Chaque année, ce sont pas moins de 150.000 choux verts, blancs et rouges qui sortent de ses terres. « La proportion de chou rouge est moindre car la demande pour cette variété est généralement moins importante que celle pour le chou vert ou le chou blanc. Pourtant, ils sont magnifiques cette année », assure Daniel Deprez. La pluie tombée en abondance cet été y est pour quelque chose. Car le chou craint la sécheresse, et se montre particulièrement gourmand en eau et en minéraux. « Dans nos cultures, on veille par exemple à ce que les sols soient riches en phosphore mais aussi en azote », confie Daniel Deprez. La couleur vitaminée de ce légume crucifère varie d’ailleurs en fonction de la nature du sol dans lequel il s’épanouit, et plus particulièrement en fonction de son pH.