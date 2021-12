Enseignement: presque un quart des élèves absents des classes

En raison des examens, l’enseignement secondaire n’a pas été pris en compte, seulement le fondamental, car les données seraient trop compliquées à interpréter, selon Christian Carpentier, le Directeur de la communication et porte-parole de la SeGec, Secrétariat de l’Enseignement catholique.

À lire aussi Enseignement secondaire: vers la fin des examens de Noël?

Il ressort plusieurs résultats de cette enquête. Il y a une réduction relative de l’absentéisme des élèves comme des enseignants. Le taux d’absentéisme des enseignants s’élève cette semaine à 13 % contre 15 % la semaine dernière. Celui des élèves s’élève cette semaine à 20 % contre 22 % la semaine dernière. Ces évolutions semblent corrélées avec l’évolution des contaminations observée dans la société dans son ensemble, sans que l’on puisse en tirer de conclusion claire sur l’incidence du port du masque sur la diffusion du virus. Son effet se traduit en effet sans doute de manière simultanée sur les contaminations au sein des écoles et sur la dynamique de l’épidémie dans la société. Par ailleurs, comme on le sait, l’absentéisme observé traduit un phénomène multiforme : les maladies habituelles à cette saison, les contaminations covid, l’incidence des quarantaines et les conséquences des règles de fermeture de classes à partir de deux contaminations.