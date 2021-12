Kevin De Bruyne revient sur son début de saison compliqué: «Je sens que j’ai eu le coronavirus»

Interrogé dans les colonnes d’Het Laatste Nieuws, Kevin De Bruyne est revenu sur son début de saison compliqué. Touché à la cheville en début de saison, le Diable rouge avait raté trois matches de championnat et semblait ensuite éprouver des difficultés à retrouver son meilleur niveau lorsqu’il est revenu. Et au moment où il retrouvait ses sensations, le Covid s’en est mêlé…

« La cheville, c’était le pire. Jouer tous les jours en sentant une douleur n’est pas amusant. C’est allé mieux au fil des semaines… jusqu’au Covid. Pendant la trêve internationale, j’ai pris la voiture avec quelqu’un qui a ensuite été testé positif. J’ai fait un test directement mais j’étais négatif et j’ai pu affronter les Gallois. Le lendemain, j’ai dit à ma femme ’Faisons un nouveau test’ et j’étais alors positif. Je me suis immédiatement mis en quarantaine, jusqu’à m’isoler de ma femme et mes enfants. Pendant dix jours, je ne les voyais qu’à travers une porte vitrée », confie De Bruyne.