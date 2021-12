Les Echasseurs Namurois au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité

« Il est impossible de décrire toutes les émotions qui nous traversent : la joie, le soulagement, la fierté, la satisfaction », a expliqué Patrick Dessambre, le président des Echasseurs Namurois. « Cette liste officielle de l’Unesco répertorie 492 pratiques dans le monde et nous en faisons désormais partie. C’est une reconnaissance de notre travail, l’équivalent d’un label de qualité et d’un certificat de confiance. C’est un accomplissement mais aussi une étape. »

Depuis des siècles, les joutes se pratiquent à l’occasion des grandes fêtes populaires namuroises et de nos jours lors des fêtes de Wallonie. Les Echasseurs Namurois perpétuent et transmettent cette pratique de combat qui existe depuis 1411. « Nous sommes fiers de notre passé et du présent, mais nous sommes également tournés vers l’avenir », a ajouté M. Dessambre. « Nous avons créé une boîte à outils à destination des enseignants pour qu’ils sensibilisent leurs élèves et cela fonctionne. Dès l’âge de six ans, de nombreux jeunes nous rejoignent chaque année. »