Nouveau report à cause du covid en Premier League: la rencontre Leicester-Tottenham n’aura pas lieu

Après le report de ses deux derniers matches contre Burnley et Brighton, Tottenham ne jouera pas non plus à Leicester ce jeudi soir. Selon Sky Sports, la rencontre a également été reportée en raison des cas positifs au coronavirus dans les deux camps.

Ce mercredi, la rencontre entre Burnley et Watford avait aussi été reportée, tout comme celle entre Brentford et Manchester United un jour plus tôt. Le coach de Brentford, Thomas Frank, a d’ailleurs appelé ce jeudi à un report de la prochaine journée de Premier League pour freiner la propagation du virus.

Goal annonce également que trois joueurs de Chelsea ont été testés positifs ce jeudi. La tension monte donc autour des dirigeants du championnat anglais, qui risquent de devoir prendre une décision dans les prochaines heures.