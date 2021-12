Norah Jones publie un album de Noël pour apporter «un peu de réconfort et de joie»

Il s’agit de son premier album de Noël. Norah Jones a apporté sa touche jazzy à l’univers du père Noël, et le résultat est plutôt sexy. Outre les classiques de Noël choisis par la star américaine, l’album I dream of Christmas contient également cinq titres inédits, à commencer par le premier single, Christmas calling (Jolly Jones) , dans lequel la chanteuse exprime son désir de joie et de bonheur. A cette occasion, Norah Jones a pour la première fois collaboré avec le producteur Leon Michels : « Nous avons décidé d’unir nos forces après avoir collaboré ensemble sur une chanson que je n’ai pas encore sortie », nous explique-t-elle via Zoom depuis son domicile new-yorkais.