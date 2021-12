Dans LéNA cette semaine: tout ce qu’on veut pour Noël, c’est Norah Jones

Elle apporte sa touche jazzy à l’univers du père Noël et le résultat est plutôt sexy. « Si je me suis toujours abstenue de faire un disque de Noël, c’est parce que je pensais que les artistes n’enregistraient ce genre d’album qu’à des fins commerciales », avoue Norah Jones. « La vérité, c’est que certaines des chansons que j’aime le plus sont des chansons de Noël. Alors je me suis dit qu’il était temps de rompre avec ce préjugé. » Pour réaliser I dream of Christmas, « j’ai écouté beaucoup de titres que je connais et aime depuis toujours, mais aussi beaucoup de matériel dont j’ignorais l’existence, des chansons récentes, mais surtout de la musique écrite il y a de nombreuses années », explique la chanteuse américaine. Pas de trace, par contre, de tubes comme « All I want for Christmas is you » de Mariah Carey ou « Last Christmas » de Wham ! Trop pop ? « Disons que j’ai dû me résigner à abandonner les morceaux qui me plaisaient le plus… »

Retrouvez chaque samedi le supplément « LéNA » dans votre journal « Le Soir », ou dès maintenant en version numérique. Pas encore abonné(e) ? Découvrez notre offre sur mesure.