Adar: «Mon père a organisé mon départ»

C’est dans un camion réfrigéré, allongé entre des cagettes de fruits et de légumes, qu’Adar * est arrivé au Royaume-Uni en novembre 2017. Quelques mois plus tôt, il quittait sa ville de Touz Khormatou, au nord de l’Irak, en quête d’un endroit plus sûr pour vivre sa vie. « Mon père faisait partie des peshmergas qui combattaient Daesh. Nous avons fui tous les deux, c’est lui qui a organisé mon départ », raconte ce jeune Kurde.

Si son regard brun reste impassible, son genou se met à trembler violemment. « Au cours du voyage, nous avons été séparés. Je pense qu’il est aujourd’hui en Turquie mais je n’en suis pas sûr. » Le jeune homme à la barbe bien taillée comprend vaguement l’anglais. C’est Dana Salam, le directeur d’une association qui aide les réfugiés kurdes à se loger, qui s’occupe de la traduction.