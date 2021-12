Anderlecht s’est métamorphosé depuis la dernière claque à Bruges

Il y a un peu plus d’un an, Anderlecht était balayé 3-0 à Bruges. Depuis ce dernier déplacement mauve en Venise du Nord dans le cadre de la phase classique, beaucoup de choses ont changé. Les Mauves iront au Club la tête haute.

C’était le 4 octobre 2020, soit il y a un peu plus d’un an. Ce week-end-là, le nouveau président anderlechtois Wouter Vandenhaute avait fait l’aller-retour à Rennes pour vendre Jérémy Doku contre un chèque de 26 millions sans les bonus. Le record du plus gros transfert de l’histoire mauve – Tielemans pour 25 millions à Monaco- était pulvérisé mais Anderlecht allait l’être également sur la pelouse du Jan Breydelstadion. Rentré juste à temps pour voir Bruges surclasser le Sporting (3-0), le président était quelque peu soulagé financièrement – la licence était en jeu – mais forcément inquiet sportivement. À l’image de Kompany et Verbeke, très déçus par ce départ prématuré mais obligé de leur pépite. Le chantier paraissait énorme. Pourtant, quatorze mois plus tard, beaucoup de choses ont évolué dans le bon sens, au parc Astrid, à quelques heures d’un nouveau déplacement en Venise du Nord.