F1: Lewis Hamilton et Toto Wolff n’assisteront pas au gala de la FIA

Lors du gala, Max Verstappen recevra le trophée de champion du monde de Formule 1. Les champions du monde dans les autres catégories (rallyes, WEC, etc) seront également honorés. Mercedes recevra un trophée de champion du monde des constructeurs de Formule 1. Normalement, deuxième et troisième des classements individuels des championnats du monde assistent également à ce gala de fin d’année le dernier sous la présidence de Jean Todt.

Sir Lewis Hamilton manquera le gala de la fédération internationale de l’automobile (FIA), jeudi soir à Paris. Son patron au sein de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, ne participera pas non plus aux célébrations de la fin de saison. Les deux figures de proue des « Flèches d’argent » en Formule 1 marquent ainsi leur désaccord avec la manière dont s’est déroulée la dernière course de la saison à Abu Dhabi. Mercedes sera représentée dans la capitale française par le directeur technique James Allison.

Mercedes a annoncé jeudi avoir retiré son appel contre la victoire de Verstappen à Abou Dhabi, officialisant de facto le titre du Néerlandais, tout en précisant : « Lors de la course de dimanche, beaucoup ont estimé, nous y compris, que la façon dont les choses se sont déroulées n’était pas juste. La raison pour laquelle nous avons protesté contre le résultat de la course dimanche était que les règles de la voiture de sécurité ont été appliquées d’une nouvelle manière qui a affecté le résultat de la course, après que Lewis a été en tête et en passe de gagner le championnat du monde. »