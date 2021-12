Coronavirus: le régulateur européen approuve deux traitements anti-covid

Le traitement de GSK «est destiné au traitement du covid-19 chez les adultes et les adolescents qui n’ont pas besoin d’oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de gravité de la maladie», a précisé l’EMA dans un communiqué, alors que l’utilisation du Kineret a été «étendue au traitement du covid-19 chez les patients adultes ayant besoin d’un supplément d’oxygène et qui risquent de développer une insuffisance respiratoire sévère».

