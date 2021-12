«Je dirais même plus»: L’enfer, c’est les autres

L’Office des étrangers n’aime pas les intellectuels. Dès que l’un d’eux pointe le nez, venu d’Afrique ou d’Asie, il est immédiatement enfermé. Emmener en Belgique du foie gras, du textile chinois ou de l’argent, ça va. Mais des idées, surtout pas. Les cerveaux doivent rester de l’autre côté de la frontière. En débarquant à Zaventem, venant de Kinshasa, un étudiant congolais s’attendait à rejoindre un kot à Louvain-la-Neuve, pas à passer ses nuits dans un centre fermé alors qu’il avait reçu de notre ambassadeur au Congo un visa en bonne et due forme et que l’UCL avait confirmé son inscription. Il a fallu une levée de boucliers de tous les recteurs et des associations étudiantes ainsi qu’une intervention du président congolais en personne pour que les fonctionnaires blindés de l’Office ne daignent lui accorder le séjour (provisoirement…)