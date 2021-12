Jacky Adam a ressuscité plus de 250 moulins liés à l’Ourthe et ses affluents

Depuis plus de vingt ans, ce Rendeusien a recueilli des centaines de témoignages pour faire revivre ce patrimoine oublié et presqu’entièrement disparu. Le 9ème tome de la série vient de paraître, clôturant le cycle « témoignages ».

Vingt-deux années de recherches. Ou, plus précisément, de rencontres. Et neuf briques éditées. Depuis 1999, le Rendeusien Jacky Adam ne vit que pour l’histoire des moulins, presque 24 heures sur 24. En cette fin d’année, l’ASBL « Des moulins et des hommes », qu’il a créée avec quelques amis, vient de publier le 9ème tome de la série du même nom, série uniquement consacrée à la Vallée de l’Ourthe et à ses affluents, depuis les deux sources de l’Ourthe orientale (entre Deiffelt et Ourthe / commune de Gouvy) et occidentale (Ourt / Libramont) jusqu’à la confluence avec la Meuse, à Liège.