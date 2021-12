Alain Baraton ( «Le Dictionnaire amoureux des arbres»): «Les arbres ont sur moi une incidence positive»

Vous connaissez l’arbre à vessies ? Il s’agit du baguenaudier, un arbrisseau qui produit des gousses qui deviennent translucides en grossissant. « Autrefois les enfants faisaient éclater les gousses de l’arbuste », écrit Alain Baraton, qui est aussi chroniqueur sur France 5 et France Inter. « Si cette activité espiègle fait sourire, elle est quand même plus drôle et bien moins dangereuse que les pétards. En faisant ainsi, les gamins baguenaudaient. La plante est donc à l’origine du verbe baguenauder, qui n’est plus guère employé et que je trouve néanmoins charmant. »