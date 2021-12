Comment la Wallonie entend se prémunir des futures sécheresses

L’histoire a parfois l’ironie cruelle. Elle retiendra peut-être que le 14 juillet 2021, alors que la Wallonie connaissait les pires précipitations de son histoire, suivies d’inondations dévastatrices, son gouvernement adoptait une stratégie de prévention de… la sécheresse. Contradictoire ? Pas vraiment. Avant de connaître en 2021 l’été le plus humide jamais enregistré, la région a en effet connu quatre années consécutives d’intense sécheresse. Et selon toutes les projections, le réchauffement du climat va non seulement se marquer par une hausse de la température moyenne dans notre pays, mais aussi par une perturbation du cycle de l’eau. Les hivers promettent d’être plus humides et les étés, plus secs ; et, probablement, les pluies, plus intenses.