Voyages : le succès de l'« extrême » last minute

La semaine de vacances en plus est pour certains l’occasion de s’envoler vers des destinations ensoleillées. Et, en raison des possibles restrictions sanitaires, ils s’y prennent à la toute dernière minute.

Une semaine de vacances plus tôt que prévu… Certains n’ont pas résisté à la tentation d’aller jeter juste un œil aux offres last minutes – « très » ou « extrême » last minute, dit-on même maintenant dans le secteur – ; on ne parle en effet plus de deux ou trois semaines avant le départ, mais de quelques jours.