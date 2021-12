Le dernier Airbus A380 produit livré à Emirates

L'A380 immatriculé A6-EVS est le 123e d'Emirates, de loin le plus important utilisateur du "super jumbo" lancé en 2000 mais dont Airbus a annoncé la fin de la production en 2019, faute de nouvelles commandes. L'avion peut transporter 500 personnes.

Ceux-ci sont plus économiques et présentent l'avantage de ne transporter qu'une centaine de personnes à la fois, ce qui les rend plus rentables. Un A380 à moitié rempli représente trop de coûts pour une compagnie aérienne.