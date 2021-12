Natation: Fanny Lecluyse en finale du 50 m brasse aux Mondiaux d’Abou Dhabi, pas Florine Gaspard

Lecluyse, finaliste olympique de Tokyo (sur 200 m brasse) avait nagé en 30.16 secondes, à 42/100e de son record personnel (29.74 le 2 décembre 2015 à Netanya en Israël), le matin soit le 9e chrono. La Courtraisienne de 29 ans avait réussi son meilleur chrono de l’année et l’a amélioré en prenant la 3e place de la première demi-finale en 29.85. Une place dans le top 3 de chaque demi-finale était directement qualificative. Lecluyse a réalisé le 7e meilleur chrono des demi-finales.

Florine Gaspard a pris la 6e place de la même première demi-finale en 30.10 secondes. Il s’agissait pour la Bastognarde de 19 ans de sa troisième course de la journée. Auteure du seizième chrono des séries, ex aequo avec la Britannique Molly Renshaw, elle avait disputé en fin de session un barrage et avait arraché le dernier billet pour les demies en 30.11.Gaspard détient le record national en 29.70 depuis le 6 novembre dernier, une performance réalisée à Kazan en Russie.

La huitième et dernière place de finaliste est revenue à la Finlandaise Veera Kivirinta en 29.97 secondes. La Jamaïcaine Alia Atkinson qui s’est montrée la plus rapide des 64 nageuses en série (29.55) a été disqualifiée. Le meilleur chrono des demi-finales a été signé dans la seconde demie par la Russe Nika Godun en 29.42.