Formule 1: Mercedes s’efface avec classe

La grande classe. Incarnée par Sir Lewis Hamilton – qui ne voulait pas d’un 8e titre mondial remporté sur tapis vert – et entérinée par Mercedes. Le constructeur allemand – sacré lui pour la 8e fois – a choisi de ne pas poursuivre la procédure lancée contre la FIA, dimanche à Abou Dhabi. Quand on connaît les fautes commises par le directeur de course Michael Masi et les circonstances dans lesquelles Max Verstappen a décroché son premier titre mondial, il fait peu de doutes que les avocats du constructeur à l’étoile auraient remporté la bataille. Une leçon pour la FIA, elle qui sanctionne parfois jusqu’à l’absurde et souvent dans l’excès, en s’appuyant sur des règlements devant lesquels elle se montre inflexible.