Omicron: Emmanuel André s’inquiète, Van Ranst et Van Laethem lui répondent

Le variant omicron est de plus en plus présent dans notre pays. Actuellement, celui-ci représente environ 6 % de l’ensemble des infections, a indiqué jeudi le virologue Emmanuel André sur Twitter. Ce pourcentage a doublé en l’espace de trois jours. Il y a deux semaines, il n’était que de 0,3 %.

Yves Van Laethem a répondu à Emmanuel André : « Que peut-on faire de plus ? Je ne suis pas inquiet ». Pour Emmanuel André, la situation liée au variant omicron est inquiétante et le Comité de concertation semble se tenir trop tard. Une position qu’Yves Van Laethem ne semble pas partager. Interrogé par Sudinfo, l’infectiologue estime que la date du Codeco tombe à pic. « Quelles mesures supplémentaires peut-on encore prendre ? Les enfants doivent porter le masque dès l’âge de 6 ans, les écoles vont bientôt fermer, etc. Que peut-on faire de plus ? ».

« Je crois que l’on crie un peu vite. On ne connaît toujours pas la virulence exacte de ce variant. Moi, je ne suis pas plus inquiet que cela », explique-t-il. Bien que les mesures actuelles et la troisième dose restent essentielles pour Yves Van Laethem.

Une crainte d’un laisser-aller

De son côté, en ce qui concerne le nouveau variant, Emmanuel André craint un certain laisser-aller. « Ma plus grande crainte concernant le variant omicron est que trop de personnes se soient laissées convaincre qu’un variant qui est beaucoup plus contagieux et qui provoque (peut-être) moins souvent des formes sévères provoquera moins de problèmes. Parce que c’est faux. », a-t-il affirmé. « Quand on regarde d’autres pays d’Europe occidentale où Omicron a quelques jours/semaines d’avance par rapport à la Belgique, on constate que le virus circule très rapidement et que le nombre d’hospitalisations liées à omicron augmente. On ne sait pas encore jusqu’où ».

L’avis de Marc Van Ranst

Interrogé sur ces chiffres, le virologue Marc Van Ranst a affirmé s’attendre à ce que l’augmentation des cas continue à suivre le même rythme, soit un doublement du pourcentage tous les deux ou trois jours. De plus, il est probable, selon M. Van Ranst, que le variant omicron engendre une nouvelle hausse des contaminations, en diminution depuis début décembre. « Il est difficile de prévoir quand omicron fera remonter les chiffres, mais nous pouvons constater que c’est déjà le cas au Royaume-Uni. »