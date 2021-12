Une Première en Belgique: un foot-études élite féminin au Standard

Paré pour une nouvelle aventure : le SL16 Football Campus, dans l’optique d’entretenir la flamme d’un football féminin en pleine expansion, a décidé de lancer, dès la prochaine saison, son propre foot-études élite à destination des jeunes filles. Une grande première dans le royaume. « En tant que club phare en la matière – celui qui est le plus titré de Belgique –, le Standard se doit d’être un acteur majeur du développement du football féminin », explique Pierre Locht, membre du comité exécutif et directeur du centre de formation liégeois. « L’ACFF et Voetbal Vlaanderen – qui subside et supervise un foot-études à Louvain – ont déjà mis en place une structure élite, mais nous voulions posséder notre propre organisation, totalement autonome, et nous baser sur une méthodologie 100 % Standard. »