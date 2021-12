Puis tout s’est arrêté le vendredi 13 mars 2020 avec le premier confinement… « On lui a dit qu’il valait mieux rester au chaud chez nous et il a vite compris que c’était mieux pour lui. Certains de ses amis ont continué et se sont très vite fait arrêter par la police », poursuit le couple.

Avec la fin du lockdown, début mai, Reesom a recommencé ses tentatives. « Il n’avait qu’une seule idée en tête : aller en Grande-Bretagne. C’est fou la motivation qu’il avait. Son projet, c’était de jouer au football en Angleterre, coûte que coûte. On avait beau lui dire qu’il pouvait demander l’asile chez nous et qu’il y avait des bons clubs de football en Belgique, il n’en démordait pas. Il a essayé des centaines de fois. Tous les deux jours, il repartait vers Calais pour essayer de monter dans un camion. On lui avait déconseillé la traversée en bateau et il ne le sentait pas non plus. Il ne restait jamais à Calais et revenait le lendemain ou le jour même en train, épuisé. On n’a jamais bien su comment ni avec qui il essayait de passer. Il n’a jamais voulu en parler et ne nous a jamais demandé de l’argent », poursuit le couple.

La délivrance

Début août, la famille qui héberge Reesom lui annonce qu’elle part en vacances et lui demande de trouver un autre hébergeur. « Le 8 août, il a appelé pour nous annoncer qu’il avait réussi. Il était tellement heureux. Plusieurs de ses amis ont réussi à passer à peu près au même moment. Lui, il a réussi à passer dans un camion frigorifique mais dans lequel il a eu très chaud, sans doute parce que le système de réfrigération avait été coupé », raconte le couple qui l’a hébergé durant près de huit mois.

Quand Reesom est arrivé à Londres, il était encore mineur. Il a rapidement été pris en charge par une association qui s’est occupée de son dossier. Un an plus tard, il obtenait des papiers pour cinq ans.