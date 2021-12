Luc Baba: «Le principe de l’écrivain: se mettre à la place de»

En 1803, Ayo est embarqué sur un navire négrier avec sa femme Yewande. Elle est enceinte. Ils seront séparés à leur arrivée. ils ne se verront plus. Elle appellera son fils Ayotunde.

En 2013, James, historien retraité, traverse la rue. Un policier arrive en voiture, klaxonne. Le vieillard marque un temps. Et le flic : « Oh, le singe ! Tu bouges ou tu fais la sieste ? »

En 210 ans, d’Ayo à Emily, la petite-fille de James, Luc Baba fait l’histoire de dix générations. Montre la souffrance et l’espoir, la quête de la liberté et de l’identité, communautaire et individuelle. Montre surtout que cette quête est loin d’avoir abouti, la preuve par l’insulte du flic, la preuve par la mort de George Floyd, en 2020.