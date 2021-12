Art Antwerp: le plaisir retrouvé

Tout est calme lorsque nous pénétrons dans les vastes espaces d’Antwerp Expo, aux premières minutes d’ouverture d’Art Antwerp, nouvelle foire d’art contemporain mise sur pied par l’équipe d’Art Brussels. Une demi-heure plus tard, le public commence à se presser à l’entrée, dûment masqué et après avoir passé le contrôle du Covid Safe Ticket.

Très vite, on sent se dégager une atmosphère joyeuse et chaleureuse. Depuis Art Brussels 2019 (les deux éditions suivantes ont été annulées pour cause de covid), la Belgique n’a plus connu de foire internationale d’art contemporain. Pour beaucoup, il s’agit donc de retrouvailles même si les galeristes ont continué à travailler et participé à certaines autres foires à l’étranger. Mais dès qu’Art Antwerp s’est profilé, tous ont répondu présent et il a fallu limiter le nombre de participants à une petite soixantaine.