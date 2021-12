Prix de l'énergie - Nyrstar met son entreprise française d'Auby en maintenance

Les prix de l'électricité s'envolent depuis plusieurs mois, se situant à des niveaux historiquement élevés en Europe. Mais ils ont augmenté ces dernières semaines davantage en France que dans les pays européens voisins, selon Nyrstar. En cause : la faible disponibilité de l'énergie nucléaire (encore amoindrie avec l'arrêt d'une centrale mercredi), "les coûts élevés liés au carbone répercutés par les compagnies d'électricité et la réduction des quotas à prix fixe pour l'industrie", liste l'entreprise. Les perspectives misent toujours sur des prix élevés début 2022 "et une volatilité importante".

En conséquence, l'usine française sera placée en programme d'entretien et de maintenance, ce qui ne devrait pas avoir d'impact sur l'emploi des 297 personnes travaillant à l'usine. "Les missions des employés seront réorientées pour se concentrer sur la maintenance, la formation et les projets d'investissement pendant la durée de l'arrêt de l'électrolyse de zinc."