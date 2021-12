Un prix européen pour le Musée d’Ixelles

Quel est le point commun entre le Musée d’Ixelles, la Monnaie de Paris, le Victoria & Albert Museum à Londres et le Louvre-Lens ? Tous viennent d’être récompensés, chacun dans sa catégorie, par le Prix Européen Art Explora-Académie des Beaux-Arts.

Lancé en 2020, ce prix international est destiné à encourager les initiatives prises par les musées et centres d’art européens, publics ou privés, afin d’aller à la rencontre de nouveaux publics « et en particulier les publics les moins familiers des institutions culturelles. »

Les candidats sont répartis en trois catégories : institutions recevant moins de 100 000 visiteurs par an, institutions recevant entre 100 000 et 500 000 visiteurs par an, institutions recevant plus de 500 000 visiteurs par an. Le Musée d’Ixelles l’a emporté dans la première catégorie, la Monnaie de Paris dans la deuxième et le V&A de Londres dans la troisième, le Louvre-Lens emportant le prix du public.