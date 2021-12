Covid safe ticket: deux avocates se battent «pour préserver nos droits fondamentaux»

Leurs plaidoiries du matin ont attisé leurs envies carnassières : ce midi, ce sera bœuf saignant pour Audrey Despontin et filet américain pour Audrey Lackner. Les deux avocates se sont installées à la terrasse chauffée d’une brasserie, au bois de la Cambre : « Nous sommes cohérentes et voulons avoir au minimum à sortir le CST », confie Me Despontin. C’est que les « deux Audrey » livrent, depuis un an, une bagarre façon pot de terre contre pot de fer à l’encontre de certaines mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Et elles ont remporté des rounds, à force de travail et de culot. Audrey Lackner a 35 ans, elle a fait le droit à l’UCL, avec un master en propriété intellectuelle et droit de la concurrence. Audrey Despontin, 37 ans, est diplômée de l’ULB avec un master en droit économique, matière pour laquelle elle a été assistante à l’ULB.