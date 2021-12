Bourse de Bruxelles - Tendance toujours bien positive après les annonces de la BCE

Aedifica (113,00) et WDP (40,54) se démarquaient par des reculs de 1,48% et 0,78%, Galapagos (47,13) et Aperam (45,51) emmenant par contre les hausses avec des gains de 3,94% et 3,71% devant AB InBev (52,39), positive de 3,07%. Colruyt (37,23) récupérait 2,70% après sa chute de 9,35% de la veille, arGEN-X (274,00) et Solvay (98,70) s'appréciant de 2,12% et 1,96% alors que UCB (97,56) cédait de justesse 0,02%. KBC (74,94) et Ageas (44,51) conservaient des avances de 1,24% et 0,95%, Ackermans (163,30) et Sofina (434,60) gagnant 1,68% et 1,02% tandis que Umicore (35,44) remontait de 0,37%. Proximus (16,96) et Telenet (30,52) étaient positives de 1,01% et 0,86%, Orange Belgium (19,34) perdant par ailleurs 1,33% tandis que Bpost (7,43) regagnait 1,57%.

Deceuninck (3,17) et Unifiedpost (14,00) progressaient de 3,2% et 3,7%, Euronav (7,71) et CFE (111,80) de 2,5% et 3,7%, Van de Velde (35,70) de 5,3%. D'Ieteren (168,70) reperdait par contre 4%, Barco (19,30) cédant 1,4%. Onward Medical (8,10) et Bone Therapeutics (0,62) plongeaient de 11,9% et 6,8%, Sequana Medical (7,80) et MDxHealth (0,89) chutant de 3,7% et 2,6%. Biotalys (7,24) et Fagron (14,29) s'appréciaient par contre de 3,1% et 2,8%.