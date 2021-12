Michel Bernard, Viet Thanh Nguyen... Les Livres du Soir en bref

Les Bourgeois de Calais **

Michel Bernard

Le maire de Calais s’est mis en tête de célébrer par un monument la reddition des six notables de sa ville qui, en 1347, s’étaient rendus aux Anglais pour éviter massacres et pillages. Auguste Rodin se passionne pour le sujet, propose une maquette, se familiarise avec les personnages. Une page d’histoire de l’art s’écrit avec les débats opposant la tradition à l’innovation. On est dans l’esprit du sculpteur et dans deux époques à la fois.

La Table ronde, 192 p., 20 €, ebook 14,99 €

Le dévoué ***

Viet Thanh Nguyen