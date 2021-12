Les boîtes de nuit veulent rouvrir le 29 janvier au plus tard

Dans une carte blanche, une soixantaine d’entrepreneurs de la fête demandent au politique de « choisir la vie » en permettant la relance des discothèques pour les vaccinés et les guéris du covid. Politiques et experts se montrent très attentistes…

A la veille des fêtes censées véhiculer des valeurs de partage, de famille et d’amitié, nous (…) vous demandons solennellement de faire, en 2022, le choix de la vie. » C’est ainsi qu’une soixantaine de boîtes de nuit et d’entreprises de la fête flamandes, bruxelloises et wallonnes entament leur appel au monde politique, au travers d’une carte blanche intitulée Choisir la vie et publiée en ligne ce vendredi par Le Soir. La revendication de ce secteur à l’arrêt (pour la deuxième fois) depuis le lendemain du Comité de concertation du 26 novembre : « Pouvoir reprendre nos activités dès le 29 janvier 2022, au plus tard ». Pour cela, les discothèques sont prêtes à n’accueillir que les clients vaccinés ou rétablis du covid.