Exécutif des musulmans: le gouvernement ne libérera pas de subsides pour 2022

Moins de deux jours après la tenue d’une conférence interministérielle consacrée au fonctionnement de l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB), le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD), a annoncé ce jeudi en séance plénière que le gouvernement n’octroiera pas de subside l’année prochaine à l’instance représentative du culte islamique et de la communauté des musulmans. Les « circonstances actuelles » justifieraient le refus de la demande de 639.000 euros, introduite récemment par l’EMB.

Les relations entre le culte musulman et le ministre fédéral ne sont pas au beau fixe, c’est le moins que l’on puisse dire. Ce dernier a pointé du doigt cinq membres de l’Exécutif y faisant « la pluie et le beau temps ». Le ministre a à nouveau martelé que le fonctionnement de l’EMB posait « de sérieux problèmes » : ingérence étrangère, gestion contestée, accaparement de la décision par quelques membres, etc.