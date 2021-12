Le cri d’alarme des oncologues: «Après la pandémie, une épidémie de cancers nous attend»

Des scientifiques et praticiens appellent à réévaluer de façon urgente la priorisation chirurgicale en temps de crise, pour aujourd’hui et pour demain. Le problème est organisationnel et éthique. Les reports de soins sont une bombe à retardement, notamment pour les patients atteints de cancer.

Après la pandémie, une épidémie de cancers nous attend ! » Vincent Donckier, chef du service de chirurgie de l’Institut Bordet, le centre du cancer de l’ULB, tire le même signal d’alarme que celui lancé en février par le directeur de l’OMS Europe : « Il faut s’attendre à une surmortalité due au cancer dans les mois ou les années qui viennent. »

En Belgique, quelque 5.000 cancers n’ont pas été diagnostiqués depuis le début de la crise, estime le Fonds contre le cancer. Les raisons sont multiples, qu’il s’agisse des rendez-vous différés à cause de la surcharge hospitalière, de l’effet domino de ces reports de soins sur l’agenda des différents services ou de la crainte de se rendre à l’hôpital. Or, on sait que plus le dépistage est précoce, plus grandes sont les chances de guérison ou de survie. Celles-ci ont en outre été fortement impactées par des reports de traitements alors que le cancer nécessite une prise en charge globale…