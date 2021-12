La Premier League a peur d’Omicron

Les clubs de Premier League éprouvent comme un sentiment de déjà-vu. Alors qu’il avait fallu en mars 2020 un test positif du coach d’Arsenal Mikel Arteta pour voir les dirigeants de la meilleure ligue du monde mettre sous cloche la compétition à l’instar des principaux championnats, décembre 2021 fait souffler un vent de panique sur le championnat d’Angleterre. Tout a commencé par le report du match Tottenham-Rennes en Conférence League, le 9 décembre dernier, suite à une flambée de cas au sein du noyau des Spurs. Il a été vite acquis que ce report (ou plus exactement cette annulation puisque l’UEFA a décidé qu’il n’aurait jamais lieu) ne serait pas un « one shot » alors que les signaux passaient progressivement au rouge également à Manchester United (qui a même fermé momentanément son centre d’entraînement de Carrington) et à Leicester.