Le nouvel institut flamand des droits de l’homme inquiète les associations

Vingt-et-une organisations qui défendent les droits humains et luttent contre les discriminations ont exprimé leur inquiétude sur les projets flamands d’une sortie d’Unia. Elles redoutent que la nouvelle institution flamande – le « Mensenrechteninstituut » (Institut des droits de l’homme)- manque de pouvoir pour exercer sa mission. « Le nouvel organisme flamand risque d’être un chien de garde sans crocs », ont-elles écrit dans un communiqué.

À lire aussi d-20201012-GJDDWL

L’accord de gouvernement flamand a repris une revendication de la N-VA, à savoir la sortie de la Flandre d’Unia, le centre interfédéral pour l’égalité des chances, et la création d’une instance flamande en matière de lutte contre les discriminations. Or, à entendre ces associations, cette dernière n’aura pas les mêmes moyens qu’Unia, particulièrement en matière judiciaire puisque le nouvel institut ne pourrait plus aller en justice ou soutenir les victimes qui se tournent vers la justice. Une chambre des litiges verra le jour qui ne pourra imposer ni sanctions, ni dommages-intérêts. « La victime est livrée à elle-même si l’autre partie ne respecte pas l’avis », disent les associations.