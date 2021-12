L’UEFA prévoit une attribution simultanée des championnats d’Europe 2028 et 2032

Le président de l’UEFA a également déclaré que les fédérations nationales ne pourraient se porter candidates que pour un seul tournoi, et pas pour les deux.

L’UEFA prévoit une attribution simultanée de l’Euro 2028 et de l’Euro 2032, comme l’a déclaré son président, Aleksander Ceferin, jeudi. À l’issue d’une réunion du comité exécutif, Ceferin a expliqué que les candidatures pourraient être soumises jusque mars 2022 et que, selon le nombre de candidats, les hôtes pourraient être élus d’ici septembre 2023.

En 2010, la FIFA avait déjà opté pour une attribution simultanée des Coupes du monde 2018 et 2022, respectivement à la Russie et au Qatar. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 et ceux de Los Angeles 2028 ont aussi été désigné concomitamment.