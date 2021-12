Standard: le Beerschot réclame la victoire par forfait

Le Standard a-t-il à craindre un forfait pour le match qui n’a pu se dérouler mercredi soir à Sclessin, faute d’effectif policier suffisant pour encadrer la rencontre ? Normalement non, même si ce sera à la fédération de trancher. Non, parce qu’en plus de l’arrêté du bourgmestre de Liège Willy Demeyer interdisant la tenue du match, il y en a bien eu un autre, pris par le Gouverneur de la Province de Liège Hervé Jamar, pour cause de force majeure. C’est une pièce capitale du dossier, qui plaide en faveur du club liégeois.