Bilan toujours mitigé pour la biodiversité wallonne

L’administration wallonne a publié sa mise à jour de « l’état de l’environnement wallon ». Elle y dresse une synthèse vulgarisée de la situation et des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Bilan en demi-teinte pour la biodiversité.

C’est un peu le baromètre de l’état de santé de notre environnement. Chaque année, depuis près de 40 ans, l’administration wallonne met à jour sa série de « Rapports sur l’état de l’environnement wallon ». 150 fiches d’indicateurs y sont répertoriées. S’y ajoute cette année une publication plus condensée, mais surtout plus didactique. Ce document tente de dresser le portrait de notre environnement. Quelles sont les pressions qu’il subit ? Quelles sont les réponses apportées pour y remédier, et avec quel succès ? La biodiversité est au cœur des dix thématiques abordées. Dégradation des milieux naturels, réduction des habitats, perturbation des écosystèmes ou encore espèces menacées… Son état en Wallonie, comme dans d’autres régions industrialisées, préoccupe depuis longtemps.