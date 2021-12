Lotus Bakeries prend une participation dans la marque américaine The Good Crisp Company

The Good Crisp Company offre "un assortiment de chips naturelles, sans gluten, 'clean-label' (concept visant à simplifier la liste des ingrédients et à n'utiliser que des produits naturels, NDLR), sans OGM et sans allergène, totalement exemptes d'arômes, de colorants et d'exhausteurs de goût", est-il décrit dans le communiqué. Pour l'instant, l'entreprise présente cinq saveurs de chips dans deux tailles différentes sur le marché. Elle s'est aussi récemment diversifiée en lançant des "Cheese Balls".

The Good Crisp Company est présente partout aux États-Unis et dispose de plus de 13.000 points de distributions, dont des grandes chaînes comme Walmart, Whole Foods, Kroger et Wegmans.