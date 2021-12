Premier League: cinq rencontres prévues ce week-end reportées en raison du coronavirus

Dans un premier temps maintenue, la rencontre entre Leicester et Tottenham, a finalement été reportée en raison de nouveaux cas de Covid chez les Foxes, a annoncé le club de football anglais jeudi.

Les matches de Premier League entre Leicester, le club des Diables Rouges Youri Tielemans et Timothy Castagne, et Tottenham, prévu jeudi soir, ainsi que cinq duels prévus ce week-end pour le compte de la prochaine journée de championnat d’Angleterre, ont été reportés en raison du coronavirus.

«Leicester City peut confirmer que la direction de la Premier League a décidé de reporter le match de jeudi contre Tottenham», écrit le club dans un communiqué. «Le club n’a plus assez de joueurs de l’équipe première valides pour disputer le match», a expliqué Leicester, dont la demande de report avait été dans un premier temps refusé la veille.

Leicester a également annoncé la fermeture pour 48 heures de son centre d’entraînement «pour aider à couper les circuits (d’infection)», ce qui met en doute la tenue du match à Everton, dimanche.

Mercredi, l’entraîneur de Leicester, Brendan Rodgers, avait regretté qu’une première demande de report ait été rejetée alors que neuf joueurs manquaient à l’appel, positifs au coronavirus, malades ou blessés. On ne sait toujours pas combien de joueurs sont atteints du Covid.

Plus tard dans la journée, la Premier League a annoncé le report du match entre Manchester United et Brighton en raison de cas au sein de la formation de ManU.

Dans la soirée, c’est West Ham qui communiquait sur le report de sa partie face à Norwich, samedi aussi, à la demande de Norwich qui n’a pas un nombre suffisant de joueurs valides pour jouer, touchés soit par le coronavirus, soit par des blessures ou d’autres maladies.

Les duels entre Southampton et Brentford, Watford et Crystal Palace et Everton contre Leceister ont à leur tour été reportés en raison du coronavirus.